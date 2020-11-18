Ещё
Далее:
Читайте также:
Любой фильм за "Спасибо"
Любой фильм за "Спасибо" Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Пять российских медиков заразились коронавирусом после вакцинации 

News.ru 1 час назад
Пять медиков заразились COVID после вакцинации
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пять из 42 медицинских работников в Томской области, которые были привиты от коронавируса, получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.
Вакцинация от коронавирусной инфекции началась в Томской области 6 октября. Первыми 42 дозами, которые поступили в Томскую область, были привиты сотрудники станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, городской больницы № 3, больницы скорой медпомощи и Томской районной больницы. Вторую дозу препарата, согласно правилам, они должны получить через 21 день после первой.

После первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на COVID-19 дало положительный результат у четверых медиков, после второго этапа — ещё у одного человека. Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медпомощь, в том числе пациентам с коронавирусом, — говорится в заявлении.

Сейчас все инфицированные медицинские работники чувствуют себя хорошо. У троих из них отсутствуют клинические симптомы заболевания или оно протекает в лёгкой форме, у двоих — среднетяжёлое течение. Все они находятся под медицинским наблюдением.
Случаи получения положительных результатов тестов на коронавирус после первой вакцинации также были выявлены в Кемеровской области и Алтайском крае. Кроме того, коронавирус был диагностирован у троих привитых медработников на Алтае и у одного в Кузбассе.
Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что если S-белок коронавируса нового типа начнёт мутировать, то вакцину от COVID-19 можно доработать. При этом масштабной модификации препарата не потребуется. Он отметил, что мутации вирусных белков не затрагивают базовый принцип работы вакцины. В случае мутации в препарат просто добавят компонент с изменённым белком. По словам специалиста, в центре Гамалеи пока не сталкивались с разновидностью SARS-CoV-2 с изменённым S-белком.
Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года.
Вторая отечественная вакцина была зарегистрирована 14 октября. Речь идёт о препарате «ЭпиВакКорона» (новосибирский центр «Вектор»). Его производство также уже началось. На очереди — регистрация третьей вакцины, которую разработали в центре имени Чумакова, писал NEWS.ru.
Видео дня. Кто из звезд после развода пустился во все тяжкие
News.ru: последние новости
Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч Джигарханяна похоронили в гробу итальянских мастеров за 400 тысяч Губерниев может заменить погибшего Колтового в программе «Звёзды сошлись» Губерниев может заменить погибшего Колтового в программе «Звёзды сошлись» «Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах флота НАТО в Чёрном море «Расстреляют, как в тире»: Соловьёв предрёк крах флота НАТО в Чёрном море
Комментарии
Общество , Федор Лисицын , Томск , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
00:14
Охранник избил россиянина в магазине и попал на видео
Происшествия
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
00:30
Стычка протестующих с полицией на митинге в центре Киева попала на видео
Конфликты Происшествия
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
00:09
Последствия первого мощного снегопада на Кубани попали на видео
Происшествия
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
00:24
Таран инкассаторского авто сыном министра попал на видео
Происшествия
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
00:22
Появилось видео подушки с миллиардным накоплением жены мэра
Происшествия
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
02:17
Появилось видео истребителя для нового авианосца Китая
Армия
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
00:21
Опубликовано видео ДТП со скорой, пробитой ковшом экскаватора
Происшествия
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
01:15
Появилось видео второго убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
00:34
Выругавшийся в прямом эфире телеведущий попал на видео
В мире Общество
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
00:36
Напавшие на полицейских COVID-диссиденты попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение