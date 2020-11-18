Адвокат Лозы рассказал об иске к Шнурову

Автор-исполнитель Юрий Лоза объяснил, что иск с требованием публичных извинений и компенсации морального вреда от Сергея Шнурова был подан по инициативе его адвоката. Сам юрист сказал "Газете.Ru", что "было бы интересно" получить извинения от обидчика в привычной ему стихотворной форме.

Адвокат певца и композитора Юрия Лозы подал иск о защите чести и достоинства к музыканту Сергею Шнурову. Ранее член «Партии Роста» и генеральный продюсер телеканала RTVI опубликовал в сети ехидное стихотворение с высмеиванием автора «Плота», получившего благодарность от президента России Владимира Путина . Также Шнуров упомянул в своем произведении любовь Лозы к публичным высказываниям и комментированию различных событий. Подачу заявления артиста в Симоновский суд Москвы подтвердил его адвокат Глеб Шумилов в комментарии «Газете.Ru».

«Да, действительно, это правда, — сказал Шумилов. — Мы хотим опровержения порочащих честь, достоинство и деловую репутацию сведений, а также публичных извинений и компенсации морального вреда. О сумме компенсации и прочих деталях узнаете в результате судебного разбирательства».

Юрист добавил, что истец был бы не против получить извинения в традиционной для Шнурова стихотворной форме.

«Это было бы интересно — если ответчик горазд оскорблять в стихотворной форме, почему бы так же не извиниться», — отметил Шумилов. В этот же день Шнуров посвятил Лозе очередное язвительное стихотворение, традиционно не стесняя себя в выборе выражений и сравнений. «Дни последние вечность несут! /// Собирается мертвое воинство! ///Хочет как-то поднять через суд, /// Ущемленное мини-достоинство», — написал артист в своем Instagram.

Сам Лоза уточнил «Газете.Ru», что иск к Шнурову был подан по инициативе адвоката.

«Отвечать Шнурову — это значит писать стишки, вступать в полемику, заниматься такой же ерундой. Ничего подобного я не делаю. Я вообще дома сижу и даже не знаю, в каком суде этот иск будет рассматриваться. Шумилов — это один из моих адвокатов, он молодой, инициативный. Он сделал экспертизу, сам все подвел, лингвистическая экспертиза подтвердила прямое оскорбление личности.

Он делает все это на свой страх и риск. Мне абсолютно плевать, что делает Шнуров, но у меня есть адвокаты, которым на это не плевать. Они защищают мои интересы», — объяснил он.

В октябре на портале правовой информации был опубликован документ с благодарностью Лозе от президента России Владимира Путина..

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Лозе Юрию Эдуардовичу — композитору, артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ „Росконцерт“, город Москва», — говорится в распоряжении президента «О поощрении».

Комментируя обращение главы государства, Лоза отметил, что у него уже год назад были заготовлены документы на получение звание «Заслуженного артиста России».

«Президенту спасибо, конечно же, — сказал музыкант в беседе с РИА «Новости». —

— Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской̆ культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?»

Ранее Лоза заявил о подготовке иска к Первому каналу за исполнение кавер-версии его главного хита «Плот» на шоу «Голос». По словам артиста, продюсеры проекта не спросили его разрешения на использование фрагмента песни, «потому что они хамы».

«Хамы, которые думают, что они такие важные, главные и вообще не должны никого ни о чем спрашивать. Что хотят, то и делают», — возмутился Лоза в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению артиста, руководство канала хотело его «оскорбить и унизить», обсуждая исполнение «Плота». Комментируя выступление участницы Алины Виардо с кавер-версией песни Лозы, члены жюри действительно посмеивались над возможной реакцией артиста на использование его произведения.

Также музыкант прокомментировал вопрос о возможном иске к участнице «Голоса», которая перепела его композицию без разрешения.

«Если девушке навязали эту песню, то зачем с ней судиться. Если она докажет, что ее заставили петь, то при чем здесь она», — сказал музыкант.