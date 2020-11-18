Половина россиян предпочитают одноразовые маски

Одноразовые маски носят 56% россиян, в то время как многоразовые тканевые предпочитают 37%. Об этом говорят данные опроса, проведенного сайтом объявлений "Авито".

Сервис опросил 10 тыс. человек, чтобы узнать, какие именно маски носят россияне, подбирают ли они их к гардеробу и сколько денег готовы на них потратить.

"56% россиян обычно ходят в одноразовых масках. Больше всех такими масками пользуются в Москве и Новосибирске — по 64% участников опроса в каждом из городов. 37% россиян оказались поклонниками многоразовых тканевых масок. Самое большое количество ответивших в пользу многоразовых моделей — в Омске — около 43% респондентов, а также в Екатеринбурге и Волгограде — 41% и 40% опрошенных соответственно", — отмечается в исследовании.

Респираторы носят только 2% респондентов.

Модные предпочтения и цена

Всего 3% россиян относятся к маске как к полноценному аксессуару и подбирают точно под цвет одежды. Помимо этого, отмечают в "Авито", 17% респондентов подбирают светлую или темную маску в зависимости от тона образа. Не заботятся о соответствии маски гардеробу 77% опрошенных.

На вопрос о цвете маски, 60% заявили, что предпочитают черную, 33% — белую. При этом черные маски чаще всего выбирают люди в возрасте от 45 до 54 лет, а белые — от 18 до 24 лет. Около 25% ответов пришлось на синие маски, 22% — на голубые, на маски зеленого и красного цветов — по 12%, фиолетовый присутствовал в 11% ответов, а желтый и оранжевый цвета выбрали в 9% и 6% случаев соответственно. Яркие цвета масок чаще всего выбирают россияне в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди ответов респондентов встречались такие цвета, как серый, розовый и бежевый. Многие также указывали различные цветовые вариации черных масок: в белый горошек, черно-белая клетка, также присутствовал вариант "черная маска с зубастым черепом". Некоторые отметили, что предпочитают маски в камуфляжных цветах.

Более половины опрошенных (51%) готовы заплатить за многоразовую маску до 50 рублей, потратить от 51 до 100 рублей готовы 27% респондентов. По цене от 101 до 200 рублей готовы купить маску 15% участников опроса, а более 200 рублей заплатили бы 7%.

По данным "Авито", в октябре-начале ноября общий спрос на медицинские изделия в России вырос на 32% по сравнению с сентябрем-началом октября. Интересоваться многоразовыми масками стали в два раза активнее, чем всего месяц назад, а одноразовые маски искали на 50% больше. Также в октябре спрос на респираторы подскочил на 73%.