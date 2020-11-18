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Когда это все закончится: к россиянам придут с проверкой 

Мария Иванова 53 минуты назад
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева призвала ввести обязательные проверки состояния электропроводки в квартирах. Об этом пишут «Известия».
Сейчас управляющие компании проверяют проводку только в подъездах, это происходит дважды в год. За состояние сетей в квартирах отвечают сами жильцы.
Разворотнева подчеркнула, что неисправная электропроводка часто становится причиной пожаров.
По данным компании по монтажу линий электропередач «Олармик», до 80–90 процентов пожаров в жилых домах связаны именно с короткими замыканиями. Средний срок службы проводки составляет около 30 лет, но из-за больших нагрузок от современных электроприборов она может выйти из строя раньше.

«В старых хрущевках 1960-х годов из-за перенапряжения от разных приборов проводка начинала плавиться. Такая ситуация произошла в квартире, которую я снимала, когда одновременно работали стиральная машина, фен и микроволновка», — рассказала газете москвичка Марина.

Обязательные проверки проводки в квартирах поддержали в общественном совете при Минстрое.
Опрошенные «Известиями» эксперты напомнили, что квартира — это частная собственность, собственники не обязаны пускать проверяющих внутрь. Однако состояние проводки в одной квартире может стать угрозой жизни и здоровью множества жильцов дома, поэтому за отказ от проверок можно ввести ответственность.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Госдуму внесли законопроект, вводящий комплексный контроль за газом в домах.
Сейчас газовики обязаны проводить проверки не реже одного раза в год. Жильцы обязаны предоставить специалистам доступ к счетчикам и оборудованию. Если собственник жилья откажется впустить газовиков, против него могут возбудить дело об административном правонарушении и оштрафовать.
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Общество , Видео , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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