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В России педагогов предложили увольнять за разжигание розни 

РИА Новости 1 час назад
Педагогов предложили увольнять за разжигание розни
Фото: РИА Новости
В Трудовом кодексе РФ предлагается прописать норму о возможности увольнения педагога за разжигание социальной или национальной розни, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму.

"В Трудовом кодексе РФ закрепляется возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ", — говорится в проекте.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.
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