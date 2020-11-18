Педагогов предложили увольнять за разжигание розни

"В Трудовом кодексе РФ закрепляется возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ", — говорится в проекте.