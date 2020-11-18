Педагогов предложили увольнять за разжигание розни

В Трудовом кодексе РФ предлагается прописать норму о возможности увольнения педагога за разжигание социальной или национальной розни, говорится в законопроекте, внесенном парламентариями в Госдуму.
"В Трудовом кодексе РФ закрепляется возможность увольнения педагога в случае использования образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также побуждения к действиям, противоречащим Конституции РФ", — говорится в проекте.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов отмечал, что законопроекты по противодействию вмешательства в дела РФ парламент может принять до конца текущего года.