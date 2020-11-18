Педиатр предупредила об опасности масок для детей 

Ношение защитных масок детьми в возрасте до шести лет представляет для них опасность в связи с недостаточно развитой бронхо-легочной системой, заявила URA.RU член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

«Детям до шести лет маски носить нельзя. Общепринятый мировой опыт — ношение масок с шести лет. До этого возраста у детей недостаточно развита бронхо-легочная система, у них затрудняется дыхание», — сказала она.

По словам Добрецовой, у детей до года маска может привести к синдрому внезапной смерти. Помимо этого, детям нельзя объяснить необходимость ношения маски, которая причиняет дискомфорт и нарушает поступление кислорода.

Педиатр подчеркнула, что использование масок детьми может подвергнуть их повышенному риску заражения. Он будет регулярно тянуть руки к лицу, а сама маска создаст в носовой полости парниковый эффект, за счет чего бактерии будут активнее размножаться. На улице ребенок начнет активно дышать ртом из-за нехватки кислорода, вдыхая холодный воздух.

Если родители переживают за здоровье детей, они могут надеть на ребенка маску в общественном месте не более чем на 15 минут. Заставлять ходить детей в маске постоянно не нужно, отметила Добрецова.