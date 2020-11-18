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Губерниев может заменить погибшего Колтового в программе «Звёзды сошлись» 

News.ru 44 минуты назад
Погибшему Колтовому нашли замену на НТВ
Фото: РИА Новости
Руководство телеканала НТВ может заменить погибшего ведущего программы «Звёзды сошлись» Александра Колтового спортивным журналистом и комментатором Дмитрием Губерниевым.
Работающий сейчас на «Матч ТВ» Губерниев сообщил в своём Telegram-канале, что его пригласили на кастинг.
Позвонили из программы «Звёзды сошлись» на НТВ! Пригласили на кастинг, соведущим к Лере Кудрявцевой, соглашаться? — спросил совета у подписчиков журналист.
В ток-шоу на НТВ принимают участие знаменитости из мира кино, музыки и других творческих сфер. Гости программы обсуждают любые злободневные темы, кроме политики. До августа 2020 года ведущими «Звёзды сошлись» были Оскар Кучера и Лера Кудрявцева. Кучеру затем заменил Александр Колтовой.
7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области Колтовой погиб. Вместе мужчиной на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже скончалась от полученных в результате катастрофы травм.
Борт Колтового вылетел с аэродрома Мячково в Раменском районе. Через некоторое время у самолёта отказал и загорелся двигатель. Телеведущий подал аварийный сигнал и попытался посадить машину. После жёсткой посадки самолёт был полностью объят огнём. Следователи считают, что авиакатастрофа могла произойти из-за сломанного винта самолёта, передавал NEWS.ru.
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Комментарии 5
Общество , Наталья Климова , Оскар Кучера , Лера Кудрявцева , НТВ
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