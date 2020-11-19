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Ученые выяснили эффективность масок от COVID 

РИА «ФедералПресс» и ещё 8 43 минуты назад
В Дании выяснили эффективность масок от COVID
Фото: unsplash.com
Ученые из Национального госпиталя Дании выяснили, какова эффективность масок, защищающих от заражения коронавирусной инфекцией. Полученные данные опубликованы на сайте медицинского учреждения.
В исследовании приняли участие более шести тысяч человек. Его проводили еще до того, как датские власти ввели ограничения в связи с распространением коронавируса. Добровольцев разделили на две группы. Участники первой группы носили маски в общественных местах, а во второй — нет. Спустя месяц стало известно, что в той группе, где использовали маски, COVID-19 заразились 1,8%, а в другой, — 2,1%. В итоге ученые высчитали, что маска снижала риск заражения инфекцией на 15–20%.
Отмечается, что такого результата можно ожидать только в условиях, когда другие не носят масок, нет всеобщих ограничительных мер, в том числе социальной дистанции, сообщает РИА «Новости». Ранее «ФедералПресс» писал о том, что аналитики «Синергии» провели исследование эмоционального состояния россиян в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Общество , РИА Новости , ФедералПресс , Швеция
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