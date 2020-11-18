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Из России открыли полеты в Иран 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Из России открыли полеты в Иран
Фото: РИА Новости
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Иран 18 ноября. Рейсы в Тегеран будут выполняться дважды в неделю.

«Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что иностранным гражданам въезд разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями. Вся актуальная информация о расписании рейсов и услугах публикуется на сайте авиакомпании. Забронировать билеты можно в офисах собственных продаж, а также на официальном сайте компании, сообщает «Аэрофлот».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что компания «Аэрофлот» возобновит полеты в Ниццу для некоторых категорий пассажиров с 20 ноября.
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Общество , Аэрофлот , ФедералПресс
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