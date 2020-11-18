В Москве продают «Квартиру Фараона» 

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В элитном районе Москвы выставили на продажу квартиру в египетском стиле за 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Мослента.

184-метровая квартира располагается на 4-м этаже элитного жилого комплекса на улице Остоженка. Внутри есть кухня, гостиная, кабинет, две спальни, большая гардеробная комната и два санузла. Из окон открывается вид на Зачатьевский монастырь и Храм Христа Спасителя.

«Квартира оформлена известным дизайнером, с использованием высококачественных материалов: натуральный камень, древесина ценных пород, позолота, многие предметы интерьера созданы на заказ индивидуально для данной квартиры», — сказано в объявлении.

«Квартира фараона» украшена позолотой, роскошными статуями и удивительными фигурками. Полы покрыты мрамором, а на стенах выложены мозаики с мифологическими персонажами. В спальне стоит кровать, созданная по образу древнего военного судна.