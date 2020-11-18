Сенсация в деле Ефремова

Потерпевшие по делу о ДТП заключили перемирие с Михаилом Ефремовым и рассматривают возможность попросить президента России Владимира Путина о помиловании актера. Об этом его адвокат Андрей Алешкин сообщил «Комсомольской правде».

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор снизил срок наказания до 7,5 года.

Сегодня Алешкин рассказал, что в ходе встречи с адвокатом вдовы, брата и младшего сына курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Ефремовым, Александром Добровинским заключил перемирие со стороной потерпевших. По этой причине Захаровы отозвали иск к Ефремову о возмещении материального вреда (трат по похороны).

«Это, на самом деле, знаковое событие», — отметил адвокат.

Он рассказал, что теперь Захаровы могли бы просить Путина о помиловании Ефремова, более того, вопрос о совместном заявлении уже рассматривается. Алешкин сообщил, что защита актера будет на этом настаивать и надеется быть услышанной.