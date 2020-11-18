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В России предложили создать систему вызова скорой по смс 

RT на русском 28 минут назад
Скорая по смс: Будущая реальность?
Фото: РИА Новости
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему смс-вызова скорой помощи. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В своём обращении Курдесов напомнил заявление премьер-министра Михаила Мишустина с призывом сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов на фоне значительного роста нагрузки на систему здравоохранения.
По мнению общественника, решить данную проблему можно было бы с помощью создания системы вызова скорой помощи посредством отправки смс-сообщения.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», — говорится в тексте обращения.

Данный способ, который в ряде населённых пунктов уже могут использовать глухонемые пациенты, не требует времени на дозвон, время отправления сообщения фиксируется, оператор имеет возможность быстро обработать информацию и при необходимости перезвонить пациенту.
Ранее стало известно, что правительство России выделит средства на создание мобильных выездных медицинских бригад для обследования пациентов в регионах.
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Комментарии 1
Общество , Дмитрий Курдесов , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Правительство РФ
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