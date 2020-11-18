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Музыкальный террор под Курском попал на видео 

Вадим Дроздов 39 минут назад
В Курске пенсионерку Любовь Петрухину уже третий год донимают громкой музыкой. Сосед сутра разворачивает колонку в сторону участка бабушки и включает на полную громкость различные современные хиты. Любовь обращалась в полицию и все, что смогли сделать правоохранители — это запретить ставить музыку на время тихого часа с 13:00 до 15:00. Все остальное время на участке пенсионерки можно проводить Open Air. Хозяин колонок на контакт идти отказывается. В администрации ничего не могут с ним поделать. Все началось из-за земельных претензий. Таким образом молодой человек мстит пенсионерке.
Общество , Видео
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