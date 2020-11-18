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Россиянку оштрафовали за нецензурную лексику в WhatsApp 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Россиянку оштрафовали за нецензурную лексику в WhatsApp
Фото: pixabay.com
Жительницу столицы Татарстана оштрафовали на тысячу рублей за нецензурное оскорбление в общем чате WhatsApp. Об этом женщина сообщила изданию «Казанский репортер».
Она рассказала, что спор в чате начался из-за перехода дома от управляющей компании в ТСЖ.

— В споре участвовали человек 20. В результате мы перешли в ТСЖ, но были и те, кто хотел остаться с управляющей компанией. Один из них и написал на меня заявление в прокуратуру, — сообщила жительница Казани.

Отмечается, что нецензурное оскорбление, которое она отправила, было в адрес мужчины по имени Ленар, причем он сам в чате отсутствовал.
Мировой суд вынес решение о штрафе, Советский районный суд города его утвердил. По словам женщины, судья призналась, что это первое подобное дело в ее практике и она не знала, какое решение принять.
Теперь жительница Казани намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Казань , Республика Татарстан
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