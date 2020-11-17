Сын Фатеевой объяснил разрыв с матерью 

«Я и моя сестра не отдалялись от Натальи Николаевны, она сама от нас отдалилась. Такой она человек. У нее нет подруг, товарищей. Ей удобно, когда нет никого вокруг», — заявил Басов.

По его словам, был период, когда Фатеева болела, а они с сестрой постоянно были рядом с ней — и дома, и в больнице.

«Потом ей стало лучше и она решила, что мы — бремя. Дети ей надоели», — заявил Басов.

По его словам, его 85-летнюю мать не волнуют окружающие, она спровоцировала ссору, после которой перестала общаться с детьми. Дети не стали наставить, но стараются «держать руку на пульсе».

«У меня есть определенные шпионы, которые мне докладывают, как и что. Я знаю, кто к ней приходит, кто теперь домработница», — заключил он.

Как сообщал «Рамблер», в начале года в программе НТВ «Ты не поверишь» рассказали, что Фатеева болеет, живет одна и не может самостоятельно сходить в магазин за продуктами.

В программе заявили, что Фатеева передвигается на костылях из-за артроза и перенесенной операции. Журналисты принесли актрисе цветы, но она заявила, что ей сложно за ними ухаживать.

«Если захотите, самое лучшее — привозите еду, а не цветы», — заявила Фатеева.