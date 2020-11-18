Виктюк оставил многомиллионное наследство

На наследство режиссера Романа Виктюка могут претендовать единственные наследники — внучатые племянник и племянница, а также их мать, которые несколько раз приезжали к нему в столицу, а он иногда навещал их во Львове

Известно, что покойный худрук театра владел квартирой в Москве , расположенной на улице Тверской в доме номер 4. Несмотря на то, что ее площадь всего 66 кв.м, кадастровая стоимость оценивается в 25 млн рублей. Соответственно, рыночная цена этой недвижимости может быть даже в полтора раза выше, передает источник ФАН

Отмечается также, что они являются единственными наследниками недвижимости режиссера, Виктюк их очень любил. Родственники даже взяли его фамилию.

Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).