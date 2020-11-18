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Названы претенденты на многомиллионное наследство Виктюка 

Деловая газета «Взгляд» 4 минуты назад
Виктюк оставил многомиллионное наследство
Фото: ТАСС
На наследство режиссера Романа Виктюка могут претендовать единственные наследники — внучатые племянник и племянница, а также их мать, которые несколько раз приезжали к нему в столицу, а он иногда навещал их во Львове.
Известно, что покойный худрук театра владел квартирой в Москве, расположенной на улице Тверской в доме номер 4. Несмотря на то, что ее площадь всего 66 кв.м, кадастровая стоимость оценивается в 25 млн рублей. Соответственно, рыночная цена этой недвижимости может быть даже в полтора раза выше, передает источник ФАН.
Отмечается также, что они являются единственными наследниками недвижимости режиссера, Виктюк их очень любил. Родственники даже взяли его фамилию.
Раскрыта причина смерти Виктюка
Виктюк родился во Львове в семье учителей. В 1956 году окончил актерский факультет ГИТИСа, служил в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. В 1970–1974 годах был ведущим режиссером в Русском драматическом театре Литовской ССР (ныне Русский драматический театр Литвы).
Режиссер, народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни во вторник, 17 ноября, в возрасте 84 лет. Причиной смерти СМИ назвали инсульт.
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Комментарии 1
Общество , Роман Виктюк , Вильнюс , Киев , Литва , Львов , Москва
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