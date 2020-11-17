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Вера Васильева назвала большим горем смерть Виктюка 

News.ru 40 минут назад
Вера Васильева отреагировала на смерть Виктюка
Фото: globallookpress.com
Народная артистка СССР Вера Васильева отреагировала на смерть режиссёра Романа Виктюка. По её словам, театр потерял мастера, и это большое горе.

Всё то, что он делал, он делал с невероятной отдачей, с чистым сердцем. С желанием, чтобы публика с нами вместе плакала, была счастлива, любила и друг друга, и тех, кого мы любим всю жизнь, — отметила Васильева в беседе с Пятым каналом.

Известно, что Васильева играла в одном из спектаклей Виктюка — «Реквием по Радамесу». По словам артистки, это было необыкновенное чудо — работать с таким режиссёром.
Народный артист России и режиссёр Роман Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Смерть наступила 17 ноября. 27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом.
Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в Студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка.
Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.
Ранее NEWS.ru писал, что предварительной причиной смерти Виктюка является инсульт.
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Общество , Вера Васильева , Роман Виктюк , Театра им. Моссовета
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