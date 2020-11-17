Раскрыта причина смерти Виктюка 

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В конце октября 84-летний режиссер попал в реанимацию больницы братьев Бахрушиных с коронавирусом. Когда состояние Виктюка ухудшилось, его перевели в Госпиталь для ветеранов войн № 1. Днем 17 ноября он скончался.

Роман Виктюк будет похоронен во Львове в семейном склепе. Прощание с народным артистом состоится в Москве.

Как сообщал «Рамблер», Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов делал постановки для ведущих московских театров: МХАТа, Театра имени Моссовета , Сатирикона.

В 1990-м году открыл Театр Романа Виктюка, объединивший актеров разных театров.