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Раскрыта причина смерти Виктюка 

Вероника Полынина 1 час назад
Причиной смерти театрального режиссера Романа Виктюка стал инсульт. Об этом сообщает «Пятый канал».
В конце октября 84-летний режиссер попал в реанимацию больницы братьев Бахрушиных с коронавирусом. Когда состояние Виктюка ухудшилось, его перевели в Госпиталь для ветеранов войн № 1. Днем 17 ноября он скончался.
Роман Виктюк будет похоронен во Львове в семейном склепе. Прощание с народным артистом состоится в Москве.
Умер Роман Виктюк
Как сообщал «Рамблер», Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов делал постановки для ведущих московских театров: МХАТа, Театра имени Моссовета, Сатирикона.
В 1990-м году открыл Театр Романа Виктюка, объединивший актеров разных театров.
Общество , Роман Виктюк , Театра им. Моссовета
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