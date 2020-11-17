Платить бюджетникам начнут по-новому 

Врачам, учителям и другим работникам бюджетной сферы станут платить по новой системе. Зарплаты госслужащим будет устанавливать федеральный кабинет министров, а не региональные власти.

Этого решения мы ждали давно: разница в зарплатах учителей по регионам ужасает. Когда в Москве средний заработок учителя давно перевалил за 90 тысяч рублей, в Курской и Липецкой областях, например, аналогичные показатели находились в районе 20–25 тысяч. Чудовищный разрыв. Жалованье от слова «жаловаться». Мне всегда казалось, что профессионалы, работающие в одной системе, в одной профессии, должны получать одинаково — от Калининграда до Камчатки. В сетевых супермаркетах так давно и делается, и все довольны.

Однако государственные люди, с которыми мне доводилось говорить на эту тему, разводили руками: педагогика — сфера тонкая. Учителя — не кассиры. Есть элитные гимназии, есть сельские школы на пару десятков человек. Причем бывает, что учитель из провинциальной школы-интерната имеет б