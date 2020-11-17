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Умер Роман Виктюк 

Вероника Полынина 12 минут назад
Театральный режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Театра Романа Виктюка.

«Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня», — заявили в театре.

Причина смерти режиссера не называется. В конце октября СМИ сообщали, что он попал в реанимацию одной из московских больниц с коронавирусом.
Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. По окончании в 1956 году актёрского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С 1970-х годов делал постановки для ведущих московских театров: МХАТа, Театра имени Моссовета, Сатирикона.
В 1990-м году открыл Театр Романа Виктюка, объединивший актеров разных театров.
Общество , Видео , Роман Виктюк , Театра им. Моссовета , ИТАР-ТАСС
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