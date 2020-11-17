Коронавирус COVID-19 сегодня отмечает свой первый «день рождения». Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019. Об этом ранее рассказала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.
Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.
К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381.
Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 17 ноября 2020 года, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией превысило 55 миллиона человек. От COVID-19 скончались 1,33 миллиона человек.
Пандемия коронавируса изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах мира.
«Этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом... и он может никогда не исчезнуть», - заявил эксперт по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.