Коронавирус COVID-19 сегодня отмечает свой первый «день рождения». Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019. Об этом ранее рассказала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы.

1/19 Коронавирус COVID-19 сегодня отмечает свой первый «день рождения». Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/19 Первый случай инфицирования новым коронавирусом в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019. Об этом ранее рассказала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на правительственные документы. Фото: Reuters 3/19 Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй. Фото: Reuters 4/19 Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/19 К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381. Фото: Reuters 6/19 Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС. Фото: Reuters 7/19 По данным на 17 ноября 2020 года, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией превысило 55 миллиона человек. От COVID-19 скончались 1,33 миллиона человек. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/19 Пандемия коронавируса изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах мира. Фото: Reuters 9/19 10/19 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/19 12/19 13/19 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/19 15/19 16/19 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/19 18/19 19/19

Согласно официальным данным, первым больным, у которого подтвердили заражение коронавирусом 17 ноября, стал 55-летний житель провинции Хубэй. Начиная с этого момента, органы здравоохранения каждый день на протяжении месяца фиксировали от одного до пяти случаев инфицирования.

К 15 декабря общее число пациентов составило 27 человек, через пять дней количество подтвержденных случаев возросло до 60, а 1 января - уже до 381.

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 17 ноября 2020 года, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией превысило 55 миллиона человек. От COVID-19 скончались 1,33 миллиона человек.

Пандемия коронавируса изменила жизнь миллиардов людей, привела к политической, социальной и экономической нестабильности во многих странах мира.