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В Кемерово объявили режим «чёрного неба»

News.ru
1 час назад
Режим неблагоприятных метеорологических условий, также известный как режим «чёрного неба», объявлен в Кемерово. Региональные власти рекомендовали местным предприятиям сократить выбросы в атмосферу.
В Кемерово объявили режим «чёрного неба»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Такое ограничение введено с 15 часов 17 ноября до 18 часов 18 ноября, сказано в сообщении департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
Как следует из информационного уведомления, в соответствии с метеорологическими условиями и прогнозируемой синоптической ситуацией в столице региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Ранее, как писал NEWS.ru, режим «чёрного неба» из-за рассеивания вредных частиц в воздухе был объявлен в Красноярске.
Режим «чёрного неба» с начала 2020 года объявлялся в Красноярске несколько раз, последний — в апреле. Жители города жаловались на головную боль, ухудшение зрения и першение в горле. Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», в рамках которой проходят мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.
Общество,Кемеровская Область,Кемерово,
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