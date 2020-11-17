В Кемерово объявили режим «чёрного неба»

Как следует из информационного уведомления, в соответствии с метеорологическими условиями и прогнозируемой синоптической ситуацией в столице региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Они способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Режим «чёрного неба» с начала 2020 года объявлялся в Красноярске несколько раз, последний — в апреле. Жители города жаловались на головную боль, ухудшение зрения и першение в горле. Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух», в рамках которой проходят мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.