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Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили под аплодисменты 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Гроб с телом Джигарханяна проводили под аплодисменты
Фото: РИА НОВОСТИ
Гроб с телом режиссера Армена Джигарханяна, который скончался в ночь на субботу, 14 ноября, проводили под продолжительные аплодисменты. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с панихиды, которая прошла в Московском драматическом театре во вторник, 17 ноября.
Церемония прощания длилась несколько часов. Проститься с Джигарханяном пришли глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, посол Армении в России Ваган Тоганян, артисты Инна Чурикова, Александр Пашутин и Эдгард Запашный, а также художник Никас Сафронов.
Армен Джигарханян скончался в ночь на субботу, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.
СПРАВКА «ВМ»
Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.
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Общество , Никас Сафронов , Эдгард Запашный , Инна Чурикова , Александр Кибовский , Армен Джигарханян , Александр Пашутин
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