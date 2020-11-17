Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Где мозги?»: замглавы Забайкалья накричала на врачей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова накричала на врачей из-за переполненных стационаров во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Аудиозапись, сделанную на заседании, опубликовал портал «Чита.ру».

«Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост», — заявила чиновница, отметив, что в регионе уже зафиксирован антирекорд по заболеваемости COVID-19.

Ванчикова также подчеркнула, что региональный Минздрав не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».

«Не поймешь, что за этими цифрами стоит. Никакого анализа за этими цифрами не стоит», — подчеркнула чиновница.

«Рамблер» писал, что вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 55 млн человек. В России заболело более 1,91 млн человек.
При этом в Кремле исключили вероятность всероссийского локдауна. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничений из-за пандемии коронавируса для всей территории России.
Комментарии 17
Общество , Видео , Аягма Ванчикова , Минздрав РФ , Chita.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
В Москва-реку упал джип с людьми
01:51
В Москва-реку упал джип с людьми
Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение