Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Названо число хранящих криптовалюту россиян 

Лера Букина 2 часа назад
Названо число хранящих криптовалюту россиян
Фото: Reuters
Большинство опрошенных на портале «Рамблер» не хранят криптовалюту (88%), тогда как остальные участники (12%) это делают. Недавно стало известно о том, что Минфин предложил обязать физических лиц и организации сообщать налоговым органам об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 000 рублей в год. Если гражданин утаит доход от криптосделок, ему грозит не только штраф и принудительные работы, но и арест до шести месяцев. Так, 8% из тех, кто хранит валюту, признались, что им придется оповещать Министерство финансов РФ о таких операциях. А 4% участников опроса заявили, что сумма их операций с криптовалютой не превышает 600 тысяч рублей в год.
Более половины россиян (54%) усомнились в победе криптовалюты над обычными деньгами. По их мнению, все дело в том, что большинство привыкли расплачиваться обычным способом. Затруднились с ответом менее половины участников (33%). А некоторые (13%) уверены, что цифровая валюта в будущем сможет заменить простые деньги, поскольку она набирает популярность.
Планируют приобрести криптовалюту лишь некоторые участники. Так, 85% опрошенных не планируют этого делать. 5% россиян — это граждане, которые планируют в будущем инвестировать денежные средства, поэтому хотят выгодно продать валюту, другие 5% — это те, кто планируют зарабатывать на торговых площадках, 3% — граждане, которые планируют оплачивать товары и услуги данной валютой, а 2% — россияне, которые хотят использовать криптовалюту лишь для обмена.
Многие россияне (70%) выступают против криптовалют, а некоторые (23%) участники хотели бы, чтобы криптокарты являлись одним из основных способов оплаты. Они считают данный способ оплаты актуальным и необходимым. 7% опрошенных выступают против того, чтобы криптокарты становились популярными на рынке. Они хотят, чтобы криптовалютой пользовались лишь избранные.
В исследовании приняли участие 958 человек.
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Комментарии
Общество , Федеральная налоговая служба , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
В Москва-реку упал джип с людьми
01:51
В Москва-реку упал джип с людьми
Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
01:51
Появилось видео упавшего в Москву-реку у Храма Спасителя джипа
Происшествия
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
01:14
Схватка грабителя с ножом с прохожим попала на видео
Происшествия
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
00:18
Появилось видео спасения ребенка с застрявшей в эскалаторе рукой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение