Названо число хранящих криптовалюту россиян 

Большинство опрошенных на портале «Рамблер» не хранят криптовалюту (88%), тогда как остальные участники (12%) это делают. Недавно стало известно о том, что Минфин предложил обязать физических лиц и организации сообщать налоговым органам об операциях с цифровой валютой сверх суммы, эквивалентной 600 000 рублей в год. Если гражданин утаит доход от криптосделок, ему грозит не только штраф и принудительные работы, но и арест до шести месяцев. Так, 8% из тех, кто хранит валюту, признались, что им придется оповещать Министерство финансов РФ о таких операциях. А 4% участников опроса заявили, что сумма их операций с криптовалютой не превышает 600 тысяч рублей в год.

Более половины россиян (54%) усомнились в победе криптовалюты над обычными деньгами. По их мнению, все дело в том, что большинство привыкли расплачиваться обычным способом. Затруднились с ответом менее половины участников (33%). А некоторые (13%) уверены, что цифровая валюта в будущем сможет заменить простые деньги, поскольку она набирает популярность.

Планируют приобрести криптовалюту лишь некоторые участники. Так, 85% опрошенных не планируют этого делать. 5% россиян — это граждане, которые планируют в будущем инвестировать денежные средства, поэтому хотят выгодно продать валюту, другие 5% — это те, кто планируют зарабатывать на торговых площадках, 3% — граждане, которые планируют оплачивать товары и услуги данной валютой, а 2% — россияне, которые хотят использовать криптовалюту лишь для обмена.

Многие россияне (70%) выступают против криптовалют, а некоторые (23%) участники хотели бы, чтобы криптокарты являлись одним из основных способов оплаты. Они считают данный способ оплаты актуальным и необходимым. 7% опрошенных выступают против того, чтобы криптокарты становились популярными на рынке. Они хотят, чтобы криптовалютой пользовались лишь избранные.

В исследовании приняли участие 958 человек.