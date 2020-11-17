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Вирусолог оценил опасность мутировавшего в Сибири коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 31 минуту назад
Мутация — естественный процесс для существующего на данный момент вируса, поэтому не стоит его бояться. Так опасность обнаруженного в Сибири мутировавшего варианта коронавируса оценил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский, передает ФАН.
По словам Аграновского, обнаруженный в Сибири вирус был завезен извне, а не сформировался там, поэтому может приобретать подвиды и популяции.
Вирусолог добавил, что вирус ослабевает, но «исключать ничего нельзя», потому что вирусы приходят извне.
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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Сибири сформировался новый вариант коронавирусной инфекции с мутациями. По ее словам, обнаруженные изменения белка s, и данные, выявленные в девяти изолятах в регионе, дают основания предположить формирование нового варианта инфекции. Позднее в пресс-службе ведомства уточнили РИА Новости, что своего варианта коронавируса в Сибири нет — в регионе обнаруживают единичные варианты мутаций.
Как заявил академик РАН Вадим Покровский, вирусы постоянно мутируют с разной скоростью, но в геноме коронавируса отмечаются лишь небольшие изменения. Он указал, что обнаружение в Сибири варианта с мутацией важнее для эпидемиологии, чтобы понять, как происходит заражение и передвижение вируса. Покровский указал, что пока нет информации о связи мутации со степенью тяжести болезни и данных о способах распространения мутировавшего вируса.
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Общество , Видео , Вадим Покровский , Анна Попова , Алексей Аграновский , МГУ , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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