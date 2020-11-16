Мэр Сочи обратился к россиянам

«Мы стоим на пороге зимнего сезона. Сейчас фиксируется повышенный спрос на отдых в Сочи — бронирование активное, многие отели и гостиницы зарезервированы на 90 процентов. Есть и те, кто уже полностью завершил продажи на новогодние праздники. Туроператоры сообщают, что в гости к нам приедут туристы из всех регионов России», — сказал Копайгородский.