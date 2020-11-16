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Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о нем 

Вероника Полынина 35 минут назад
Сын Виктора Цоя Александр подал в суд на создателей фильма «Цой» и кинопрокатчиков, обвинив их в незаконном использовании образа отца. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Соответствующий иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы.
Ранее Александр Цой обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода Фильма режиссера Алексея Учителя «Цой» на экраны. Сын музыканта назвал его «пошлым зрелищем», а также заявил, что родственники артиста не давали Учителю разрешение на использование имени и образа Виктора Цоя. Учитель, в свою очередь, выразил недоумение в связи с тем, что Цой-младший протестует против картины, которую не видел.
Главный герой фильма — водитель «Икаруса», при столкновении с которым погиб лидер группы «Кино». По роковой случайности, именно он везет тело артиста к месту похорон, в Ленинград.
Как сообщал «Рамблер», музыкант Виктор Цой погиб 30 лет назад, 15 августа 1990 года, в ДТП под Ригой. Лидеру группы «Кино» было 28 лет.
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Общество , Видео , Александр Цой , Виктор Цой , Алексей Учитель , Владимир Путин
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