Сын Цоя подал в суд на создателей фильма о нем 

Соответствующий иск зарегистрирован в Пресненском суде Москвы.

Ранее Александр Цой обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода Фильма режиссера Алексея Учителя «Цой» на экраны. Сын музыканта назвал его «пошлым зрелищем», а также заявил, что родственники артиста не давали Учителю разрешение на использование имени и образа Виктора Цоя. Учитель, в свою очередь, выразил недоумение в связи с тем, что Цой-младший протестует против картины, которую не видел.

Главный герой фильма — водитель «Икаруса», при столкновении с которым погиб лидер группы «Кино». По роковой случайности, именно он везет тело артиста к месту похорон, в Ленинград.

Как сообщал «Рамблер», музыкант Виктор Цой погиб 30 лет назад, 15 августа 1990 года, в ДТП под Ригой. Лидеру группы «Кино» было 28 лет.