Отдавшим машины врачам чиновникам купят новые авто

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Омские чиновники, отдавшие свои старые автомобили врачам города, получат новые машины бизнес-класса на 53 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Александра Буркова Алина Атаманенко.

«Омские чиновники, отдавшие свои машины медикам, закупят новые — на 53 миллиона рублей», — передает издание «Подъем» со ссылкой на Атаменко.

По ее словам, решение о покупке было принято до пандемии коронавируса. Деньги на эти цели выделят из бюджета Омской области.

Для чиновников закупят 37 автомобилей. Среди них Toyota Camry, седан KIA К5 и внедорожник Nissan Terrano. В пресс-службе губернатора уточнили, что старые автомобили чиновников арендовались у частных компаний, поэтому часто изнашивались и ломались. Для экономии средств в администрации региона посчитали нужным закупить новые автомобили.

Ранее Бурков распорядился отдать омским медикам автомобили чиновников. Предполагалось, что на них будут перемещаться участковые врачи. Машины уже приступили к работе в городских поликлиниках.