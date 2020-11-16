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Чиновникам, отдавшим машины врачам, купят новые бизнес-авто 

Ura.Ru 39 минут назад
Отдавшим машины врачам чиновникам купят новые авто
Фото: ТАСС
Омские чиновники, отдавшие свои старые автомобили врачам города, получат новые машины бизнес-класса на 53 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Омской области Александра Буркова Алина Атаманенко.

«Омские чиновники, отдавшие свои машины медикам, закупят новые — на 53 миллиона рублей», — передает издание «Подъем» со ссылкой на Атаменко.

По ее словам, решение о покупке было принято до пандемии коронавируса. Деньги на эти цели выделят из бюджета Омской области.
Для чиновников закупят 37 автомобилей. Среди них Toyota Camry, седан KIA К5 и внедорожник Nissan Terrano. В пресс-службе губернатора уточнили, что старые автомобили чиновников арендовались у частных компаний, поэтому часто изнашивались и ломались. Для экономии средств в администрации региона посчитали нужным закупить новые автомобили.
Ранее Бурков распорядился отдать омским медикам автомобили чиновников. Предполагалось, что на них будут перемещаться участковые врачи. Машины уже приступили к работе в городских поликлиниках.
Бурков возглавляет Омскую область с с 14 сентября 2018 года. Выходец из Свердловской области. В родном регионе до 2017 года был председателем Свердловского регионального отделения «Справедливой России», экс-депутат Госдумы. В своих предвыборных программах делал акцент на «справедливое ЖКХ».
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Общество , Госдума , Справедливая Россия
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