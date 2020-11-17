Медик заразился COVID-19 после вакцинации

Ульяновской области медик, прошедший вакцинацию «Спутником V», получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав.

Представитель ведомства отметил, что этот случай стал единственным за период наблюдения за привитыми медиками региона. Он уточнил, что заражение произошло «по причине не сформировавшегося иммунитета» спустя неделю после введения первой инъекции вакцины.

Он подчеркнул, что пациент считается защищенным от коронавируса только после введения второй инъекции препарата через три недели после первой. Этим обеспечивается формирование иммунной защиты.