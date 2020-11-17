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Ульяновский медик заразился COVID-19 после вакцинации 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Медик заразился COVID-19 после вакцинации
Фото: РИА Новости
В Ульяновской области медик, прошедший вакцинацию «Спутником V», получил положительный результат анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный минздрав.
Представитель ведомства отметил, что этот случай стал единственным за период наблюдения за привитыми медиками региона. Он уточнил, что заражение произошло «по причине не сформировавшегося иммунитета» спустя неделю после введения первой инъекции вакцины.
Он подчеркнул, что пациент считается защищенным от коронавируса только после введения второй инъекции препарата через три недели после первой. Этим обеспечивается формирование иммунной защиты.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55,5 млн заболевших, свыше 38,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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Общество , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций , Санкт-Петербург
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