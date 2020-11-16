Убьет ли COVID-19 русская зима

Российские морозы помогают новой коронавирусной инфекции распространяться. Поэтому, рассказал "Комсомольской правде" вирусолог и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурных, осенняя вспышка COVID-19 и не думает затухать.

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"Коронавирус не то что не боится холода — к сожалению, при низкой температуре сохраняется намного лучше, чем в жару", —рассказал ученый.

Он привел в качестве примера ситуацию в лаборатории. "Я храню вирус при температуре —80, и ничего с ним не происходит В жару же вирус сохраняется на поверхности слишком мало времени", — пояснил он.

Поэтому, отметил он, вирус будет сохраняться намного дольше, чем в теплое время года.