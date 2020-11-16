Россияне столкнулись с последствиями самолечения COVID-19

Некоторые россияне хотят лечить коронавирус самостоятельно. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. Среди участников оказались и те (38%), кто не представляет лечения COVID-19 без помощи врачей (даже если болезнь протекает в легкой форме). 36% респондентов – это как раз граждане, которые не считают необходимым лечиться с помощью врачей, так как уверены, что самостоятельное лечение легкой формы коронавируса поможет им не меньше. 14% россиян заявили, что их этот вопрос не касается (причины не были указаны). 12% участников ответили, что не обратятся к врачу даже в том случае, если болезнь будет протекать тяжело.

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Опрос проводился на портале «Рамблер».

Как стало известно, более половины респондентов (71%) не болели коронавирусом. А остальные столкнулись с данным недугом. Так, 14% выбрали для себя стационарное лечение или амбулаторное, но под наблюдением у врачей, а другие – самостоятельное в домашних условиях. Выяснилось, что самостоятельно лечившиеся граждане столкнулись с разными последствиями такого лечения. 10% россиян пожаловались на симптомы, которых не было в списке представленных, 3% опрошенных заявили, что болезнь протекала крайне тяжело, а 2% признались, что на фоне самостоятельного лечения COVID-19 они столкнулись с осложнениями.

При подозрении на коронавирус некоторые граждане (51%) гарантированно обратятся к врачу только в том случае, если у них будет проявление разных симптомов одновременно: кашля, слабости, дискомфорта в области груди, небольшой температуры. Но 22% россиян позвонят врачу только при температуре 38-38,5°С. 15% респондентов это сделают только при температуре выше 38,5°С. 12% опрошенных вызовут врача при температуре 37-37,2°С (без иных симптомов).

Среди участников опроса оказались граждане разных возрастных категорий. 31% участников – это россияне, возраст которых составляет до 50 лет, 24% респондентов - это граждане до 60 лет, 21% - более 60 лет, 20% - до 40 лет, 4% - до 30 лет.