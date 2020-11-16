Морги в больницах Ивановской области не справляются с хранением тел умерших пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник на брифинге директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По состоянию на 16 ноября в Ивановской области зарегистрированы 13 646 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 149 диагнозов. В стационаре находятся 2402 человека, в том числе на койках с кислородом — 1571 человек. На аппаратах ИВЛ — 67 пациентов.

Выздоровели 9524 пациента с подтвержденным COVID, за сутки выписаны 27 человек, к выписке готовятся еще порядка 100 человек. Умерли 203 пациента с подтвержденным COVID, за выходные зафиксировано шесть летальных случаев.

"Нагрузка (на патологоанатомическую службу) существенно увеличилась, поэтому сейчас ищем дополнительные холодильные камеры, так как морги уже не справляются с хранением тел до выдачи родственникам", — приводит словам Фокина пресс-служба облправительства.

Глава депздрава добавил, что нередко родственники умершего, опасаясь заражения, подолгу не забирают тела, поэтому "снижается и пропускная способность моргов".

Фокин оценил текущую ситуацию в системе здравоохранения региона как напряженную и отметил, что в ближайшее время динамика заболеваемости не снизится, и региональной системе здравоохранения понадобится не менее 3 тысяч коек для пациентов с COVID-19.

"Это значит, что придется перепрофилировать другие медицинские учреждения. К сожалению, сделать это без ущерба для оказания медпомощи по другим профилям вряд ли получится", — сказал Фокин.

На данный момент в городской больнице №3 Иваново развертывают 30 дополнительных коек с кислородом. Еще 60 коек будут развернуты в ближайшее время в клинике восстановительного лечения, куда будут переводиться пациенты, прошедшие интенсивную терапию в COVID-госпиталях.