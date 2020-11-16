С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером. Потребность почти 400-тысячного населения Симферополя составляет 160 тыс. кубометров в сутки, сейчас подается около 100 тыс.