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Онкобольных могут оставить без помощи со стороны государства 

Ura.Ru и ещё 1 47 минут назад
Онкобольных могут оставить без помощи государства
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Соцработникам разрешат оставить без помощи на дому ряд тяжелобольных россиян, в том числе с диагнозом онкология. Как рассказал депутат Госдумы Ярослав Нилов, об этом попросили сами работники соцслужбы, опасаясь заразиться острыми инфекционными недугами.
В декабре Госдума может принять законопроект, позволяющим соцработникам отказывать в помощи на дому, если у больных выявлены острые инфекционные заболевания (например, туберкулез), психические расстройства, кожные заболевания или онкология, пишет газета «Известия». «О таких изменениях в законодательстве нас просили сами социальные работники, которые опасаются за свое здоровье и жизнь. У нас есть граждане, которым положены услуги социального обслуживания на дому. При этом они могут иметь опасные инфекционные заболевания», — рассказал Нилов в интервью газете. Он отметил, что люди с тяжелыми заболеваниями должны лечиться в специализированных учреждениях.
Депутат пояснил, что отказать в помощи соцработник может в том случае, если есть заключение врачей об опасном заболевании. Также больной может предоставить документы, подтверждающие его «безопасность», и тогда предоставление социальных услуг будет возобновлено.
Эксперты, опрошенные газетой считают, что заменить сотрудников социальных служб будет некому. Больные граждане в итоге могут остаться без помощи.
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Общество , Ярослав Нилов , Госдума , газета "Известия"
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