Ректор РАНХиГС заразился коронавирусом 

Об этом ТАСС рассказал представитель учебного заведения. По словам собеседника агентства, ректор чувствует себя хорошо, инфекция протекает у него в лёгкой форме. Мау перешёл в режим самоизоляции, но при этом продолжил работу, свои обязанности он будет выполнять в удалённом формате.

Представитель РАНХиГС добавил, что коронавирус не помешал Мау принять участие по видеосвязи в заседании совета Российского союза ректоров. Мероприятие прошло 17 ноября.

По данным на 17 ноября, в России выявлено 22 410 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 442 человека, что оказалось антирекордом для РФ за всё время пандемии.