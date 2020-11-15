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Замгендиректора «Ильюшина» Юрий Смелтер умер от коронавируса 

ТАСС 34 минуты назад
Замглавы «Ильюшина» умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Юрий Смелтер умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил в воскресенье экс-гендиректор "Ильюшина" Алексей Рогозин.

"Сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заместитель генерального директора "Ильюшина" генерал-майор Юрий Волдемарович Смелтер", — написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Рогозин назвал Смелтера мудрым руководителем, а также отметил его авторитет среди военных и гражданских специалистов в области авиации. Как отметил Рогозин, Смелтер пришел в "Ильюшин" в 2017 году.
Смелтер родился в 1959 году.
Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина (ПАО "Ил") входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК"). Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил".
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Комментарии 1
Общество , Армия , Алексей Рогозин , ОАК , Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина , Москва
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