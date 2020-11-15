Замглавы «Ильюшина» умер от коронавируса

"Сегодня ночью от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался заместитель генерального директора "Ильюшина" генерал-майор Юрий Волдемарович Смелтер", — написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Рогозин назвал Смелтера мудрым руководителем, а также отметил его авторитет среди военных и гражданских специалистов в области авиации. Как отметил Рогозин, Смелтер пришел в "Ильюшин" в 2017 году.

Смелтер родился в 1959 году.