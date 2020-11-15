Возмутившихся укладкой асфальта рабочих уволили 

Прокуратура проверит законность увольнения сахалинских дорожников, которые раскритиковали в интернете качество укладки асфальта. Об этом сообщает сайт надзорного ведомства.

Проверку проведут с привлечением экспертов. Она коснется как возможного ущемления прав рабочих, так и «нарушения технологии укладки асфальтного покрытия на ул. Больничной в г. Южно-Сахалинске».

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в том числе при осуществлении контроля за выполнением работ. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Сети появилось видео, где рабочие показывают, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске.

"Вот. Улица Больничная. Едем, ложим асфальт. Стыки не пролиты, ничего не пролито. Прём по щебёнке. Вот так вот работаем", — заявили они на камеру.

После этого появилось второе видео. Рабочие Роман и Дмитрий рассказали, что руководство строительной компании отомстило им, уволив без выходного пособия, якобы за прогулы