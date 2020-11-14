Итоговое сочинение в школах РФ могут перенести

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в России могут изменить дату написания итогового декабрьского сочинения, успешная сдача которого обеспечивает выпускнику допуск к сдаче единого государственного экзамена, сообщили в Рособрнадзоре. В этом году экзаменационная система для школьников уже пережила ряд изменений в связи с пандемией коронавируса.

Дату написания итогового сочинения, «зачет» по которому предоставляет школьнику допуск к сдаче единого государственного экзамена, могут перенести, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — предупредил Музаев. Он уточнил, что решение по этому поводу могут принять в ближайшие дни.

По словам Музаева, все регионы будут писать это сочинение в единую дату.

«Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут», — пояснил глава ведомства.

Он также сообщил о своем скептическом отношении к варианту написания сочинения в дистанционном формате. В данном случае, как он пояснил, существует риск того, что школьники будут писать работу вместе с родителями. Это повлияет на объективность результатов экзамена.

В будущем формат сочинения, как отметил Музаев, нужно будет пересмотреть: не объявлять тематические направления в начале года и не позволять различным интернет-ресурсам публиковать шаблоны работ, которые ученики впоследствии пытаются подогнать под свою конкретную тему. При этом он отметил, что в текущем году подобных изменений не будет, поскольку из-за пандемии школьники и так оказались в сложных условиях.

Ранее стало известно, что в этом году итоговое сочинение должно состояться 2 декабря. Дополнительные дни для тех, кто получит незачет, не явится на сочинение или не сможет написать его по уважительным причинам, — 3 февраля и 5 мая 2021 года.

В случае успешного написания итогового сочинения выпускник допускается к государственной итоговой аттестации.

Это сочинение оценивается по системе «зачет/незачет». Школьникам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется право выбора между сочинением и изложением.

В этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ несколько раз переносили. Основной экзаменационный период пришелся на 3-23 июля. Перед началом единых государственных экзаменов у выпускников измеряли температуру. В аудиториях действовали рекомендации по сохранению социальной дистанции.

Экзамены по русскому языку и математике в этом году были необязательными. Единый государственный экзамен позволили сдавать только тем, кто после окончания школы собирался поступать в высшие учебные заведения. Для остальных оценки в аттестат выставили по итогам года.

В середине октября Музеев сообщил, что в России более 400 выпускников, сдававших ЕГЭ, заразились коронавирусом. По его словам, они попали в больницу. Как добавил глава ведомства, общее число сдававших экзамены выпускников достигло в этом году 5 млн человек.

«Когда такое большое количество участников, мы, честно говоря, ожидали худшей картины», — констатировал Музаев.

В России, согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 903 253 случая заражения. К данному моменту выздоровели 1 425 529 человек, умерли 32 834. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение в данный момент, составляет 444 890.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Москве 9 октября ученики 6-11-х классов на две недели перешли на дистанционный режим обучения. Позже его продлили до 22 ноября.