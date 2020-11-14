РПЦ озвучила два призыва к Байдену

"В отношении вероисповедания господина Байдена, я думаю, здесь очень важно, чтобы его гражданская позиция соответствовала позиции той конфессии, к которой он принадлежит. Вот, мы знаем, какое учение исповедует Католическая церковь в отношении ценности жизни человека, в отношении абортов, также операций по перемене пола. Господин Байден неоднократно высказывал взгляды, которые не соответствуют этому учению", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Я лично считаю, что операция по смене пола — это обман, потому что никакой реальной смены пола не происходит. Происходит просто внешняя смена некоторых вторичных половых признаков, то есть человек может приобретать внешний вид представителя другого пола, но на самом деле он остается все равно представителем своего пола. Об этом мало говорят, а на Западе это всячески замалчивается, потому что существует целая индустрия по перемене пола, в этом заинтересованы и психологи, и хирурги, которые на этом зарабатывают большие деньги", — добавил митрополит.