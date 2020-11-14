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В РПЦ указали на риски начала третьей мировой войны 

Говорит Москва 52 минуты назад
В РПЦ испугались третьей мировой войны
Фото: РИА Новости
В РПЦ указали на риски начала третьей мировой войны. Опасность масштабных столкновений ощущалась ещё до начала пандемии коронавируса.
В эфире телеканала «Россия 24» глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что во внешней политике наблюдается поляризация между несколькими центрами власти и влияния.
Так он прокомментировал мнение главы штаба обороны Великобритании Ника Картера, который сказал, что пандемия и сопутствующий ей экономический кризис, как и подобные кризисы в прошлом, могут привести к мировой войне.
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Общество , РПЦ , Великобритания
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