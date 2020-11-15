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Названа предположительная дата пика заболеваемости коронавирусом в России 

Lenta.ru и ещё 3 26 минут назад
Названа дата пика заболеваемости коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
При соблюдении введенных ограничений в регионах, пик заболеваемости по COVID-19 может быть зафиксирован в начале зимы, перед или во время новогодних праздников. После пика страна должна будет выйти на плато, пишет MK.ru.
Профессор Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский добавил, что ожидает спад заболеваемости в России не раньше, чем через полгода. По его словам, скорее всего это произойдет ближе к лету 2021 года.
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что даты пика и спада заболеваемости коронавирусом в регионах могут не совпадать. Дело в том, что прирост заболеваний начался в субъектах не одновременно. Кроме того, на ситуацию с коронавирусом влияют и другие факторы — к примеру, климатический и социальный. Важно учитывать и то, как россияне будут соблюдать меры безопасности и профилактики.
Говоря о введенных в стране дополнительных мерах против распространения коронавируса, специалисты заявили, что оценить их можно будет не раньше, чем через две недели.
Ранее доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, академик РАН Марина Шестакова заявила, что пандемия коронавируса таит скрытую угрозу. По ее словам, ограничения и самоизоляция вызвали снижение физической активности, что ведет к развитию ожирения.
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Общество , Александр Горелов , Алексей Аграновский , Марина Шестакова , МГУ , РАН , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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