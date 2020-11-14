Названа категория тяжело болеющих COVID-19 людей

Зверев отметил, что тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Однако остальным практически ничего не угрожает, если они соблюдают масочный режим и нормы гигиены.

Кроме того, специалист указал, что люди, переносящие коронавирусную инфекцию в легкой форме, представляют меньшую опасность для общества, так же как и бессимптомные носители.

«Дети не болеют, молодые люди легко переносят. А если заболевание протекает легко — значит и наносит организму меньший вред», — сказал Зверев.