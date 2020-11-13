Россиян предостерегли от «коронавирусных» мошенников

По словам представителя АТОР, подделкой сертификатов, без которых из-за пандемии коронавируса невозможен въезд в ряд стран, занимаются как частные лица, так и целые преступные сообщества по всему миру.

Мошенники предлагают предоставить поддельную справку за меньшую стоимость или прямо в аэропорту прибытия.

Так, недавно французская полиция пресекла деятельность крупной группировки, орудовавшей в аэропорту Шарля де Голля в Париже. Мошенники прикрывались бизнесом по упаковке багажа в пленку и сбывали поддельные сертификаты с отрицательным тестом на COVID-19.

Представитель ассоциации отметил, что главная причина, по которой туристы пользуются услугами мошенников — дешевизна. К примеру, в Великобритании настоящий сертификат стоит 150 фунтов, тогда как подделка — 50.