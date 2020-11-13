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Россияне требуют посадить на 10 лет «сливших» видео Дзюбы 

Лера Букина 45 минут назад
Россияне требуют посадить на 10 лет «сливших» видео Дзюбы
Фото: ТАСС
Россияне требуют наказания для злоумышленника, который виновен в публикации интимного видео нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы. Опрос проводился на портале "Рамблер".
Как сообщает «Фонтанка», футболист обратился в ФСБ по вопросу вымогательства у него пяти миллионов долларов за то, чтобы его интимное видео не было слито в интернет. Так, чуть менее половины участников (45%) считают, что злоумышленника должно ждать тюремное заключение. Срок отбывания наказания, по их мнению, должен составлять до 10 лет. 34% респондентов тоже выступили за тюремное заключение для виновника инцидента. Они заявили, что срок наказания должен составлять до 4 лет. 11% россиян требуют штрафа, а 10% — исправительных работ.
Одни (77%) назвали данную ситуацию умышленным действием, совершенным с целью финансового обогащения, другие (14%) затруднились дать оценку ситуации. А 9% участников уверены, что это действие было целенаправленно совершенно для отстранения Дзюбы от матчей.
Большинство россиян (79%) считают, что теперь существует угроза для всех обеспеченных известных людей. Они опасаются того, что такая ситуация еще будет повторяться. 21% респондентов уверены, что злоумышленники не станут рисковать из-за возможного для них наказания.
К счастью, большинство участников (86%) не сталкивались с шантажом. Но столкнулись с этим остальные опрошенные. Так, 9% россиян успели противостоять злодеянию, а 5% — не успели.
В исследовании приняли участие 3259 человек.
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Общество , ФСБ , Зенит
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