В народе шутят, что на вкус и цвет все… фломастеры разные. Словом, мы должны понимать и принимать тот факт, что у окружающих людей может быть свое понятие о стиле, моде и красоте. И если вам оно не нравится, то возможно у вас просто слишком много комплексов? Собственно, мы отыскали несколько героев для подборки, которые о комплексах точно не слышали. А заодно — и понятия не имеют, что такое стиль и красота. Ну, а если вы попытаетесь им это объяснить, то, скорее всего, услышите в ответ: «Ничего вы, глупые не понимаете! Сейчас так модно!»