Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Пивные войска» признали оскорблением России 

Lenta.ru 1 час назад
«Пивные войска» признали оскорблением России
Фото: Приморское УФАС
Пивной магазин во Владивостоке под названием «Пивные войска» получил предупреждение за рекламу с изображением, похожим на государственный герб России. Об этом говорится на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Приморье.
Антимонопольщики признали логотип с двуглавым орлом, который держит в одной лапе пивную кружку, а в другой — рака, обесцениванием и оскорблением официального государственного символа страны.

«Изменение стилистики незначительно, что позволяет однозначно ассоциировать изображение с государственной символикой», — говорится в сообщении. По итогам дела торговую точку признали нарушителем федерального закона «О рекламе».

Ранее в Приморье полиция нашла признаки неуважения к органам государственной власти в пародийном видеоролике, где вымышленный силовик, подполковник Алексей Андрейченко отказывает объяснить происхождение сумок с деньгами.
На этой неделе в ФАС впервые с момента основания сменился руководитель. Проработавший на этой должности 16 лет Игорь Артемьев стал помощником премьера Михаила Мишустина. Возглавил антимонопольную службу Максим Шаскольский, покинувший ради этого пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Последние новости
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов Покидающие Нагорный Карабах жители сожгли свои дома Покидающие Нагорный Карабах жители сожгли свои дома Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете Россия ответила послу Азербайджана на ремарку о сбитом вертолете
Комментарии 1
Общество , Михаил Мишустин , Игорь Артемьев , ФАС , Владивосток , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
02:54
Брифинг Игоря Конашенкова попал на видео
Армия
Российская система «Периметр» попала на видео
03:19
Российская система «Периметр» попала на видео
Армия
Прозрачные гробы в продаже попали на видео
02:54
Прозрачные гробы в продаже попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть