Маск предположил заражение коронавирусом 

«Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19. Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды», — приводит слова Маска ТАСС.