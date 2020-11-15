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Маск предположил заражение коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 2 часа назад
Маск предположил заражение коронавирусом
Фото: Reuters
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что переносит вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) в умеренной форме.

«Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19. Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды», — приводит слова Маска ТАСС.

В пятницу Маск сообщил, что за один день сдал четыре теста на коронавирус, в итоге получил два отрицательных и два положительных результата. «Одно и то же оборудование, один и тот же тест, одна и та же медсестра. Экспресс-тест на антигены (компании) BD (Becton, Dickinson and Company)», — уточнил глава компаний Tesla и SpaceX. При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов.
Ранее представители российских лабораторий сообщили, что неверные результаты тестов на коронавирус могут быть связаны с несколькими ошибками как медиков, так и пациентов.
Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что тест на коронавирус может показать ложный отрицательный результат в 30-40% случаев.
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Общество , Садоводство , Коронавирус , COVID-19 , Сергей Авдеев , Илон Маск , Минздрав РФ , SpaceX , ИТАР-ТАСС , США
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