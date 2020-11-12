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Россияне согласились с Онищенко относительно дистанционки

Лера Букина
1 час назад
Большинство опрошенных на портале «Рамблер» (80%) согласились с мнением депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко, который раскритиковал возможный всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, в разных регионах страны эпидемия протекает по-разному, поэтому в каждом нужны индивидуальные решения, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Среди участников были и те (14%), кто заявил, что не следует рисковать здоровьем из-за желания быть в социуме.По их мнению, жесткие меры нужны везде. 4% участников назвали вопрос спорным.
Россияне согласились с Онищенко относительно дистанционки
Фото: ТАССТАСС
В закрытии образовательных учреждений на фоне коронавируса большинство участников (83%) видят лишь минусы, а 17% - плюсы.
Полное закрытие школ на карантин является угрозой для развития детей. Так считают 58% опрошенных. 15% россиян переживают из-за того, что дети могут сильно расслабиться, а в дальнейшем и вовсе перестанут хотеть учиться. 12% респондентов сопереживают родителям, которые вынуждены существовать в таком режиме вместе с детьми. 6% россиян опасаются того, что полное закрытие школ станет причиной увольнения учителей из-за дополнительной нагрузки. 9% проголосовавших не видят никаких негативных последствий полного закрытия школ на карантин.
Чуть более половины участников (56%) не являются москвичами. 44% опрошенных - жители Москвы.
В исследовании приняли участие 1242 человека.
Общество,Геннадий Онищенко,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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