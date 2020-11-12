Россияне согласились с Онищенко относительно дистанционки

Полное закрытие школ на карантин является угрозой для развития детей. Так считают 58% опрошенных. 15% россиян переживают из-за того, что дети могут сильно расслабиться, а в дальнейшем и вовсе перестанут хотеть учиться. 12% респондентов сопереживают родителям, которые вынуждены существовать в таком режиме вместе с детьми. 6% россиян опасаются того, что полное закрытие школ станет причиной увольнения учителей из-за дополнительной нагрузки. 9% проголосовавших не видят никаких негативных последствий полного закрытия школ на карантин.