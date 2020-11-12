Россияне согласились с Онищенко относительно дистанционки

Большинство опрошенных на портале «Рамблер» (80%) согласились с мнением депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко
, который раскритиковал возможный всеобщий перевод российских школ на дистанционный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, в разных регионах страны эпидемия протекает по-разному, поэтому в каждом нужны индивидуальные решения, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Среди участников были и те (14%), кто заявил, что не следует рисковать здоровьем из-за желания быть в социуме.По их мнению, жесткие меры нужны везде. 4% участников назвали вопрос спорным.