Мясников рассказал о созданном человеком вирусе 

Ни одна пандемия не может длиться вечно, заявил теледоктор Александр Мясников в своем Telegram-канале. В пример он привел искусственно выведенный вирус, который предназначался для истребления кроликов.

Речь идет о вирусе миксоматоза, который был создан человеком в 50-х годах прошлого века. Он был выведен специально для контроля за популяцией кроликов, которые чрезмерно расплодились тогда в Австралии. В результате по континенту прокатилась «кроличья пандемия», которая затронула и домашних кроликов и диких зайцев. Скорость распространения вируса оценивался в 500 километров в день.

«Вы думаете— злобный вирус убил всех кроликов и зайцев? Нет, каток прошёлся, кролики приобрели иммунитет и больше тяжело миксоматозом не болеют», — написал Мясников (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Теледоктор отметил, что «ни одна пандемия не длится вечно», поэтому необходимо подождать, чтобы закончилась пандемия коронавируса.

При этом медик признал, что пока COVID-19 является одной из главных тем для СМИ, «сохранять спокойствие и трезвую голову» очень трудно. Статистику по пандемии Мясников назвал «арифметикой постоянного запугивания», подчеркнув, что ежегодные сводки нужны скорее специалистам, чем обывателю.